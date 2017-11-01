حماس تنفذ ابرز شروط المصالحة وتسلم معبر رفح الحدودي للسلطة

قامت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بتسليم معبر رفح الحدودي مع مصر إلى السلطة الفلسطينية.

وقد عزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على مدخل معبر رفح، بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأعلن وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، بدء مراسم استلام المعبر.

وقال الحساينة، اليوم، ستبدأ الحكومة بممارسة مهامها على كافة المعابر، من خلال هيئة المعابر والحدود.

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة هشام عدوان: “من الآن فصاعداً حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع”.

وأوضح عدوان، وفق تفاهمات المصالحة الجارية بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية، سيتم تسليم المعابر-خاصة معبر رفح البري-وسيباشر موظفو السلطة عملهم فوراً، لافتا إلى أنه “لن يكون هناك تواجد لأي موظف سابق من موظفي غزة، ومن سيكون على المعابر هم الموظفون المحسوبون على حكومة التوافق”.