عملية ارهابية في قلب نيويورك تعيد تذكيرها بكابوس 11 سبتمبر وتجندل ثمانية اشخاص وتصيب 11 آخرين بجراح
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حماس تنفذ ابرز شروط المصالحة وتسلم معبر رفح الحدودي للسلطة

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