عملية ارهابية في قلب نيويورك تعيد تذكيرها بكابوس 11 سبتمبر وتجندل ثمانية اشخاص وتصيب 11 آخرين بجراح
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توقعات اسرائيلية بامتناع حماس والجهاد عن الثأر لشهداء النفق

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