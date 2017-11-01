الفنانة المصرية مي عزالدين سئمت الشهرة وقررت اعتزال الفن قريباً  

في تصريحات نارية، قالت الفنانة المصرية مي عزالدين أنها تكره حياة الشهرة.

وأكدت الفنانة مي أنها تحب فقط الوقوف أمام الكاميرا وممارسة التمثيل فقط.

وجاءت تصريحات عزالدين، من خلال مقابلة على قناة “دي ام سي” مع الفنانة غادة عادل، حيث أكدت أنها تريد أن تعتزل الفن قريبا. مشيرة إلى أنها طوال عملها مدة 17 عاما، طالتها الكثير من الإشاعات لكنها تحمد الله أنها فقط حول الحب والشراكة والزواج، بينما هناك فنانات أخريات طالتهاشائعات بشعة للغاية، وكانت “توجع″ على ما تقول.

واكدت إن “أسوأ ما في الشهرة أنها تلغي الحياة الشخصية للنجوم وليس من حقك الرد على إساءة الناس، وعليك أن تقبل الانتقادات مهما كانت قاسية ومهما كانت حالتك النفسية، وليس لها ميزة إلا محبة الناس للنجوم، وقالت إن جمهورها هو أفضل ما جنته من مهنة الفن”.