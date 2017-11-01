عملية ارهابية في قلب نيويورك تعيد تذكيرها بكابوس 11 سبتمبر وتجندل ثمانية اشخاص وتصيب 11 آخرين بجراح
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الغرب يدعم المعارضة التركية لكي ينقذ اردوغان من دكتاتوريته

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