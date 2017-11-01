اقاليم عالمية عديدة تكابد احلاماً انفصالية ولكن تحقيقها صعب المنال

أجرى برلمان إقليم كتالونيا، يوم الجمعة الماضي، اقتراعا سريا صوّتت خلاله غالبية النواب بالموافقة على عريضة تعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا وإقامة جمهورية.

كما أجرى إقليم كردستان في 25 أيلول الماضي استفتاء على الاستقلال، حيث أعلنت مفوضية الاستفتاء في الإقليم موافقة 92.73% من المستفتين على الانفصال وتكوين دولة مستقلة.

ولعل الجدير بالذكر ان اقليمي كتالونيا وكردستان ليسا الوحيدين بالعالم اللذين يرغبان بالانفصال، فهناك اقاليم اخرى متعددة راغبة في ذات الامر وابرزها..

مدينة كيبك

تعد مدينة كيبك العاصمة الوطنية لمقاطعة الكيبك في كندا، كما يبلغ عدد السكان حوالي 8 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد سكان كندا ككل 34.5 مليون نسمة.

وقد جرت محاولة لفصل مقاطعة كيبيك عن كندا في 1980 في استفتاء عام، ولكن لم توافق أغلبية المصوتين على الانفصال، حيث صوت حوال 40% بنعم بينما صوت 49.4% في الاستفتاء الثاني عام 1998. وتشكل مقاطعة كيبيك شعبا متميزا من حيث اللغة والثقافة والمؤسسات، وذلك بسبب خصوصيتها الثقافية الفرنسية ولارتباطها التاريخي بفرنسا.

ولاية تكساس

وهي ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة أو السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 27.4 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 320.2 مليون نسمة.

خسرت تكساس التي كانت محافظة مكسيكية معركة “آلامو” عام 1836 أمام القوات المكسيكية، لكنها ربحت حرب أكبر وأصبحت جمهورية مستقلة في الفترة بين 1836 حتى 1845 قبل الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية. حيث لايزال الكثير إلى الآن لايريدون الاعتراف بضم تكساس إلى الولايات المتحدة. كما يأمل السياسي، بوب ويلسون، أن بلده سينال الاستقلال بأقرب وقت ممكن.

اقليم أسكتلندا

كانت اسكتلندا مملكة مستقلة حتى 1 ايار 1707 حين تم إقرار قانون الوحدة لعام 1707 والذي اتحدت بموجبه مملكتي إنجلترا واسكتلندا في ما يعرف اليوم بمملكة بريطانيا العظمى. ويبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة بينما يبلغ عدد سكان بريطانيا 64.71 مليون نسمة.

وجرى استفتاء شعبي من قبل الحكومة الاسكتلندية يوم الخميس 18 أيلول 2014 والذي رفض فيه الناخبين استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42% مقابل نسبة 44.58 % كانت تؤيد الإستقلال.

اقليم فينيتو

أحد أقاليم إيطاليا العشرين، يقع في شمال شرق إيطاليا، اصمة الإقليم هي البندقية. يعتبر الإقليم من أغنى الأقاليم الإيطالية من ناحية المعالم والأماكن التاريخية وخصوصا اثار عصر النهضة التي تمثل ذروتها في البندقية وكذلك أماكن تاريخية ترجع إلى الحضارة الرومانية. يقدر عدد الإقليم 4.9 مليون نسمة بينما عدد سكان إيطاليا 60.79 مليون نسمة.

وأعلنت لجنة الانتخابات فى فينيتو 23 تشرين الأول ، أن أكثر من 98 بالمائة من سكان فينيتو صوتوا لصالح الحكم الذاتي في المنطقة.

وقالت اللجنة في بيان ” ووفقا للبيانات الواردة… صوت أكثر من 98 بالمائة من المشاركين لصالح لهذا القرار. ووفقا للجنة، شارك أكثر من 57 بالمائة من سكان المنطقة”.

ولاية ألاسكا

هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي والذي يضم بالإضافة لألاسكا أربع ولايات هي ولاية واشنطن، وولاية أوريجون، وولاية كاليفورنيا، وهاواي. وتعد ألاسكا أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية وتوازي مساحتها خُمس بقية الولايات، وأكثر من ضعف مساحة تكساس بقليل. ويبلغ عدد سكانها 0.7 مليون نسمة.

وفي آب من عام 2015 قدم السكان الأصليون في ولايتي ألاسكا وجزر هاواي الأمريكيتين طلبا الى هيئة الأمم المتحدة بشأن النظر في مسألة ضمهما الى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ومساعدتهما في نيل حقهما في تقرير مصيرهما.

كما نشر الموقع الالكتروني للبيت الأبيض في عام 2014، عريضة تطالب بعودة ألاسكا إلى روسيا، جمعت عشرات آلاف التواقيع المؤيدة لذلك.

ولاية بافاريا

احدى الولايات الإتحادية الست عشرة المكونة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعاصمتها ميونخ. يبلغ التعداد السكاني 12.8 مليون نسمة.

ويعتبر الانفصاليون أنه يجب على بافاريا الانفصال عن برلين، حيث يعتقد ثلث السكان أنهم يدفعون أموالا طائلة في الخزانة الاتحادية.

ويقف وراء فكرة انفصال إحدى أغنى الولايات، حزب البافاري، ولكن لم يستطع إلى الآن الحصول على الأصوات السياسية المطلوبة لنيل الاستقلال، حيث لم يتمكن من الحصول على مقعد واحد في البرلمان منذ عام 1966.