ابو مازن يبق البحصة ويشترط على اي وزير حمساوي في الحكومة الفلسطينية المقبلة الاعتراف الواضح باسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 12:39
100 عام على الظلم.. حين يتهادى الغزاة !!

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني