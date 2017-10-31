هزيمة الانفصاليين.. سقوط البرزاني في كردستان وهروب كارلس بودجمون من كتالونيا

بعد سقوط مسعود البرزاني جراء فشل مشروعه الانفصالي عن العراق، ذكرت صحيفة “لا فانجارديا” أن الزعيم السابق لإقليم كتالونيا، كارلس بودجمون، وأعضاء آخرين مقالين من مناصبهم في حكومة الإقليم قد هربوا إلى بروكسل.

و كانت صحيفة “إل بريوديكو” ومقرها برشلونة قد ذكرت إن بودجمون في العاصمة البلجيكية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، وفق “رويترز”.

وكان برلمان إقليم كتالونيا قد أجرى، يوم الجمعة الماضية، اقتراعا سريا صوّت خلاله غالبية النواب بالموافقة على عريضة تعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا وإقامة جمهورية.

وبعد ساعة من قرار البرلمان الكتالوني، وافق البرلمان الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور، التي تنص على فرض الحكم المباشر للحكومة المركزية على إقليم كتالونيا، وتعليق الحكم الذاتي للإقليم.

كما قرر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إقالة رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون، وحل البرلمان الكتالوني، وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في 21 كانون الأول المقبل، وكلف نائبه سورايا ساينث دي سانتاماريا بتولى مهام رئيس الإقليم.

وكان إقليم كتالونيا قد أجرى استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا، مطلع تشرين الأول الجاري.

ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

واتخذت الشرطة الإسبانية إجراءات عدة لمنع إجراء الاستفتاء وإغلاق مراكز الاقتراع، ما أسفر عن صدامات مع محتجين أوقعت مصابين.