مركز دراسات الوحدة العربية يطمئن “المجد”

الزميل رئيس تحرير “المجد” المحترم

يهدي مركز دراسات الوحدة العربية أطيب تحياته إلى سيادتكم ويفيدكم علماً بأن الدكتور خيرالدين حسيب، رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية السابق للمركز، قد تقدم باستقالته من جميع المسؤوليات التي كان يتولاها في المركز، وقد جاءت هذه الاستقالة بعد العمل في المركز نحو أربعين عاماً منذ تأسيسه عام 1975 مع نفر من خيرة أبناء الأمة العربية.

هذا وقد انعقد مجلس أمناء المركز في اجتماع استثنائي يوم الأحد الموافق 22/10/2017 في مقر المركز في بيروت وقبل استقالة الدكتور خير الدين حسيب وكلف الدكتور أحمد يوسف أحمد بالقيام بمهام الرئيس الى حين إجراء انتخابات في الاجتماع القادم لمجلس الأمناء العام القادم. وستتولى إدارة المركز مديرته العامة الأستاذة لونا أبوسويرح والتي استلمت مهامها في منتصف أيار2017 وهي الممثل الرسمي للمركز في لبنان.

هذا ويعتزم مركز دراسات الوحدة العربية، في ضوء قرارات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، أن يعيد النهوض بأوضاع المركز، وتطوير موارده القانونية والمالية والعلمية لكي يظلّ مؤدياً الرسالة القومية والأكاديمية التي انتدب نفسه لأدائها منذ التأسيس.

وينتهز مركز دراسات الوحدة العربية هذه المناسبة ليعرب لكم عن تقديره لجهودكم وتطلعه للتواصل والتعاون المثمر معكم.

مع تحيات مركز دراسات الوحدة العربية