مركز العودة الفلسطيني بلندن يعرض اليوم فيلم “طريق بلفور”

اعلن مركز العودة الفلسطيني بلندن اليوم عن إطلاق فيلمه “طريق بلفور” للمشاهدة العامة في ذكرى مئة عام من المعاناة والألم لدى لملايين الفلسطينيين سواء القابعين تحت الاحتلال أو المبعدين عن أراضيهم نتيجةً لوعد بلفور المشؤوم.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أن عُرض الفيلم في أكثر من 20 مدينة حول العالم على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة، وكانت طليعة هذه العروض في قاعات الملكة إليزابيث الشهيرة وسط لندن في تموز الفائت.

ويتيح المركز لكافة الراغبين بالاطلاع على هذا المنتج الوصول إليه عبر منصاته الإلكترونية كافة، في الموقع الرسمي وصفحات السوشال ميديا وعبر قناة المركز على يوتيوب.

فيلم “طريق بلفور” من إنتاج مركز العودة الفلسطينني وحملة الاعتذار عن وعد بلفور، اليوم متوفر في 17 لغة مختلفة: الإنجليزية، العربية. الإسبانية، الدانماركية، الهولندية، السويدية، البولندية، الإيطالية، التركية، الهندية، الأردية، الفارسية، الصينية، الروسية والإندونيسية. وهو من تنفيذ شركة إماجن.

يمكن مشاهدة الفيلم من هنا

ويأتي هذا الفيلم الذي يحمل عنوان “طريق بلفور” كجزء من فعاليات حملة مطالبة بريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور، والتي تتبنى ضمن خطتها هدف توعية المجتمع البريطاني بالآثار الكارثية التي تسبب بها دور الحكومة البريطانية في منح وعد بلفور وقيام إسرائيل، وذلك لمزيد من الضغط على الحكومة بهدف تحصيل الاعتذار ومنع مراسم الاحتفال به في ذكراه المئوية وإعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة على مدار مئة عام.

هذا وقد شارك في الإعداد والتنفيذ للفيلم نخبة من المختصين والخبراء، حيث قام بكتابة السيناريو “ريتشارد بير” الكاتب والمخرج البريطاني صاحب الفيديو المشهور “ثانية واحدة يومياً” والذي يحاكي حياة طفلة سورية في ظل الحرب ونال أكثر من 58 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

والفيلم من إعداد “علي فرج”، المكساج وهندسة الصوت “عمار الزير”، مساعد المخرج “عبد المعطي الطيراوي”، المخرج “أنس الكرمي”، المنتج المنفذ شركة “إماجن”، وإنتاج مركز العودة الفلسطيني في لندن.

وتعتزم الحملة إطلاق مزيد من الإنتاجات للتأسيس لوعي شعبي وجماهيري واسع في المجتمع البريطاني، والاستمرار في أنشطتها المتنوعة حتى يتم تقديم اعتذار علني من قبل الحكومة البريطانية لشعب فلسطين، ويتم اتخاذ إجراء قانوني لتصحيح جميع الحوادث المؤسفة التي سببها إعلان بلفور.