عشنا وشفنا.. العملية التعليمية تدور بين المدارس والمحاكم والمستشفيات

حذر نقيب المعلمين الأردنيين باسل فريحات من محاولة تغول أي مسؤول على حقوق منتسبي النقابة، أو استخدامهم سلطتهم في تهديد أي معلم ليتنازل عن حقوقه وسحب شكواه بعد أن تم الاعتداء عليه.

وجاء هذا التحذير، في بيان صادر عن نقابة المعلمين امس، إثر محاولة مدير تربية الزرقاء الأولى (محمد كلوب) استخدام سلطته لابتزاز المعلم ليث السردية من مدرسة محمد بن القاسم في الزرقاء لسحب شكواه التي تقدم بها على أحد أولياء الأمور بعد أن اعتدى عليه داخل الإدارة المدرسية بأداة حادة أدخلته المستشفى منذ يوم الأحد الماضي.

وصرح فريحات أنه سيتواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز للوقوف على تهديدات (كلوب) للمعلم مباشرة أو من خلال المواقع الإخبارية.

كما أكد فريحات أن النقابة ستقف إلى جانب المعلم ولن تسمح أن تمر قضية الاعتداء عليه دون أن ينال المعتدي جزاءه القانوني، وستبقى النقابة هي الدرع الحصين في الدفاع عن منتسبيها.

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