ابو مازن يبق البحصة ويشترط على اي وزير حمساوي في الحكومة الفلسطينية المقبلة الاعتراف الواضح باسرائيل
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جرينتش+2 12:39
عشنا وشفنا.. العملية التعليمية تدور بين المدارس والمحاكم والمستشفيات

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