طرح عباءات نسائية للمشجعات السعوديات تتناسب مع ألوان الأندية

أوضح وليد العماري، عضو لجنة الأقمشة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أنه تم توفير أقمشة عباءات نسائية وطرحات تتناسب مع لون كل فريق رياضي للدخول بها إلى الملاعب، بعد السماح رسميًّا بدخول الأسر للاستادات، مطلع العام المقبل.

وأكّد العماري، امس الاثنين، أن إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018، سينعش محلات بيع العباءات والطرح الملونة بنسبة تتجاوز 30%‎، لافتًا إلى أن أقمشة العباءات والطرح المتوفرة في الأسواق المحلية هي صناعات يابانية وكورية.

وقال العماري: “إن العباءة السمة الرئيسة التي تميز المرأة العربية على مرّ العصور، ولكن العباءة السعودية لها خصوصيتها وطبيعتها التي ميزتها عن بقية أنواع العباءات، مبينًا الحرص على مراعاة الأعراف والتقاليد السعودية في الأزياء المطروحة بالأسواق”.