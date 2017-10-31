غضبة شعبية عارمة في غزة جراء قيام طيران العدو بتدمير نفق حدودي وقتل سبعة فدائيين من حركتي الجهاد وحماس
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جرينتش+2 12:23
صدق او لا تصدق.. طرد موظف اسباني بسبب اخلاصه لعمله  !!!!

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