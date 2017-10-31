ابو مازن يبق البحصة ويشترط على اي وزير حمساوي في الحكومة الفلسطينية المقبلة الاعتراف الواضح باسرائيل
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جرينتش+2 12:40
بلفور الوعد الخبيث.. قراءة في الانحدار الأخلاقي الغربي

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