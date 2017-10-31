بعد رفعه في كردستان.. البرلمان العراقي يجرّم كل من يرفع العلم الاسرائيلي

قال مصدر اعلامي عراقي ان مجلس النواب العراقي صوت اليوم على تجريم رفع العلم الإسرائيلي في كل ارجاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق.

ويأتي هذا الاجراء بعد ان لوحظ في عدة مناسبات رفع العلم الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق ابان الاستفتاء الشعبي على استقلال الإقليم الذي جرى الشهر الفائت.

وكانت الحشود الكردية ترفع العلم الإسرائيلي في التجمعات تعبيرا عن الامتنان لإسرائيل لوقوفها الى جانب الاكراد في مطلبهم الانفصال عن العراق وإعلان استقلالهم.

وبعد ان استعادت بغداد سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة الاكراد ما بعد عام 2003، لجأ البرلمان العراقي في بغداد الى تصويب عدد من الأمور التي طرأت خلال هذه الفترة، ومنها التقارب الذي لوحظ بين إقليم كردستان وإسرائيل.