البوتاس العربية توقع اتفاقية لإعادة تأهيل السدود ضمن مشروعها لتوسعة الإنتاج

ضمن مشروع شركة البوتاس العربية لتوسيع إنتاج البوتاس بكمية 180 ألف طن سنويا وقعت الشركة على اتفاقية اليوم 31 تشرين أول 2017، مع شركة هيدروكونستركتيا إس إيه (Hidroconstructia SA) الرومانية، والتي سوف تتعاون في التنفيذ مع مقاول أردني، وذلك لإعادة بناء اثنين من السدود في البحر الميت. وتشكل السدود عنصرا حيويا في عملية رفع تركيز البوتاس من خلال التبخر الشمسي.

ووقع الاتفاقية عن شركة البوتاس الرئيس التنفيذي برنت هيمان وعن شركة هيدروكونستركتيا نائب المدير العام يوجين بوبا. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة تأهيل السدود إلى استحداث حوالي 100 فرصة عمل جديدة.

وتعليقا على الاتفاقية، قال برنت هيمان إن هذه الخطوة، التي تعتبر ضرورية للمشروع لتوسيع الإنتاج بمقدار 180 ألف طن سنويا، ستزيد من ربحية الشركة وبالتالي قدرتها على تقديم مساهمات أكبر لمساهمي الشركة والاقتصاد الأردني، وكذلك إسهاماتها الكبيرة في تنمية المجتمعات المحلية من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأعرب السيد بوبا عن سعادة شركته للعمل في الأردن مع شركة البوتاس العربية، موضحاً أن شركة هيدروكونستركتيا هي من أكبر شركات المقاولات في رومانيا، حيث أكملت بناء ما يزيد على ألف كيلومتر من السدود.

ومن الجدير بالذكر أن شركة البوتاس العربية هي إحدى أهم المؤسسات الإقتصادية الأردنية، كونها واحدة من أكبر الشركات الموفرة لفرص العمل ومن أكبر المصدرين في القطاع الخاص. وبلغت قيمة التحويلات المباشرة من الشركة إلى الخزينة في السنوات الخمس الماضية من ايرادات وضرائب ورسوم تعدين وتحويلات أخرى حوالي 415 مليون دينار، أي ما يعادل 70٪ من صافي أرباح الشركة. وبالاضافة إلى ذلك، ساهمت الشركة وشركاتها التابعة والحليفة في عام 2016 بحوالي 737 مليون دولار أمريكي للاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية.

كما تقدم الشركة مساهمات كبيرة لتنمية المجتمعات المحلية في سائر أنحاء الأردن من خلال برنامج المسؤولية االجتماعية الذي بلغت ميزانيته 46 مليون دينار في السنوات الخمس الماضية.