غضبة شعبية عارمة في غزة جراء قيام طيران العدو بتدمير نفق حدودي وقتل سبعة فدائيين من حركتي الجهاد وحماس
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جرينتش+2 11:43
ابن سلمان يحيل تجارة الخمور في مشروع “نيوم” لمصر والاردن

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