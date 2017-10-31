ابن سلمان يحيل تجارة الخمور في مشروع “نيوم” لمصر والاردن

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن المقيم بمدينة ‘نيوم’ الجديدة، الذي يرغب بشراء المشروبات الكحولية، ‘يمكنه الذهاب إلى الأردن’.

وحسب تصريحات ابن سلمان، لوكالة ‘بلومبيرغ’ الأميركية، حول مدينة ‘نيوم’، ‘سيتسنى لنا أن نطبق ما نسبته 98% من المعايير المُطبقة في المدن المشابهة، ولكن لن يكون بوسعنا تطبيق نسبة 2% المتبقية مثل المشروبات الكحولية.

وإذا رغب الأجنبي في تناول المشروبات الكحولية، فيمكنه الذهاب إلى مصر أو الأردن’.

وجاءت هذه التصريحات، ضمن مقابلة مطولة أجرتها ‘بلومبيرغ’، حيث قال في رده على سؤال لمراسل الوكالة هل بإمكاني أن أستأجر في نيوم، أو هل بإمكاني أن أذهب للعيش هناك؟

رد ابن سلمان بالقول : نعم عليك أن تشتري، وذلك يعني أنك ستقوم بإستهلاك الطاقة وبإنفاق المال على سلع التجزئة وعلى الترفيه بالتالي أنت مستثمر وسائح في ذات الوقت، وبالطبع سيكون هنالك قوانين مختلفة. على سبيل المثال، سيتسنى لنا أن نطبق ما نسبته 98% من المعايير المُطبقة في المدن المشابهة،ولكن لن يكون بوسعنا تطبيق نسبة 2% المتبقية مثل المشروبات الكحولية. وإذا رغب الأجنبي في تناول المشروبات الكحولية، فيمكنه الذهاب إلى مصر أو الأردن. مصر على سبيل المثال، تبعد عن جزيرة تيران 3.5 كيلومتر، وتبعد عن رأس الشيخ حميد على ما أعتقد 15 كيلومتراً. إذا كنت على الجانب الأقرب لمصر، فستستغرق من الوقت دقيقتان اثنتان بالسيارة. وإن كنت في الجانب الأبعد من المدينة فستستغرق 20 دقيقة بالسيارة تقريباً. لذلك أعتقد بأن المشروع سيلبي كافة احتياجات المستثمر الأجنبي والسائح الأجنبي دون خرق أي قوانين.

وكان ابن سلمان، قد كشف في وقت سابق، عن مشروع مدينة المستقبل ‘نيوم’، الذي سيقام على 3 بلدان، هي السعودية والأردن ومصر.