قرار بسعودة – او سعدنة – المذيعات باللغة العربية وليس اللغات الاجنبية

اصدر وزير الإعلام والثقافة السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد قرارا امس الأحد ، بإلزام هيئة الإذاعة والتليفزيون بضرورة سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودي على Twitter، أن القرار يطبّق خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

وأضافت الوزارة في تغريدتها أنها قامت، ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، باستحداث لجنة لاستقطاب الكوادر من المذيعات السعوديات وتدريبهن.

وأكد مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة عبد العزيز الزاحم لصحيفة “عكاظ” السعودية، أنه لا توجد مشكلة في الاستغناء عن المذيعات غير السعوديات، منوهاً أن قرار السعودة يشمل مذيعات العربية فقط، أما البرامج التي تقدم بلغات أخرى فتم استثناؤها من القرار.