قديمه الجديد.. جورج وسّوف يطلق أغنية بعد 25 عاما على تسجيلها

يطرح الفنان السوري جورج وسّوف اليوم أغنيته الجديدة التي كانت مخبأة مدة 25 عاما. وتناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بفرح، حول الأغنية التي تحمل عنوان: “معالم الطريق”، التي حصل عليها “سلطان الطرب” من الملحن شاكر الموجي منذ أكثر من 25 عاما، وقد شهدت الأغنية تسريب مقاطع منها في الأشهر الماضية.

إلّا أنّ وسّوف الذي وعد جمهوره بمجموعة أعمال غنائية، قرّر إصدار الأغنية بعد أغنية “بندهلك” التي حقّقت نجاحا كبيرا، وقد سجّل “معالم الطريق” بتوزيع جديد لتُطرح في الأسواق عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، هو الذي بات يعتبر أنّ موقعه الإلكتروني ومنصّات التواصل الاجتماعي الخاصة به، المكان الأمثل لإطلاق جديده، ويقول مطلع الأغنية:

“ضاع مني المكان ومعالم الطريق. هاعتب على الزمان. أو هاعتب على صديق”.