ابو مازن يبق البحصة ويشترط على اي وزير حمساوي في الحكومة الفلسطينية المقبلة الاعتراف الواضح باسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 10:43
قديمه الجديد.. جورج وسّوف يطلق أغنية بعد 25 عاما على تسجيلها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني