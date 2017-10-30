شركات أمريكية ودول اوروبية تعتزم شراء صواريخ اردنية قديمة

نقلت مجلة “Jane’s Defence” المتخصصة في الشؤون العسكرية، عن مصدر عسكري، أن وزارة الدفاع الأردنية عرضت 52 منظومة صواريخ قديمة مضادة للطائرات للبيع.

وكان الجيش الأردني قد أخرج منظومة الدفاع الجوي المنقولة من طراز “OSA SA-8″ من الخدمة في إطار خطة لتحديث أسلحته.

وأفاد المصدر العسكري الأردني، بأن خمس دول بينها، التشيك وبولندا وأوكرانيا، وعدة شركات أمريكية خاصة أعربت عن رغبتها في شراء هذه الصواريخ السوفيتية الصنع، والتي دخلت الخدمة عام 1971.

ووفق المصدر، كان الجيش الأردني ينوي تحسين وتطوير هذا النوع من الأسلحة الصاروخية المضادة للجو في مصنع في بيلاروس، لكنه قرر في نهاية المطاف التخلي عنها، بسبب تكلفة تطويرها العالية.

وكان الأردن حصل على منظومات صواريخ ” OSA” من الاتحاد السوفيتي منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ولم تفصح عمان عن نوعية الصواريخ، التي ستحل محل القديمة، التي أخرجتها من الخدمة، وعرضتها للبيع.

وتعد هذه المنظومة الصاروخية، من أسلحة الدفاع الجوي الأكثر انتشارا، وتستخدم هذه الصواريخ المتحركة في جيوش نحو 20 دولة منها، اليونان وبلغاريا وبولندا والجزائر ونيكاراغوا وسوريا والكويت والهند.