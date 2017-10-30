زعران البرزاني يهاجمون مقرات الاحزاب الكردية المعارضة انتقاما لاستقالته

قال حزبان كرديان معارضان لمسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إن مقرات لهما في عدد من المدن تعرضت لهجمات خلال الليل بعد ساعات من إعلان بارزاني استقالته.

وقالت حركة التغيير الكردية (كوران) والاتحاد الوطني الكردستاني في بيانين منفصلين إن عددا من المقرات التابعة لهما في منطقة دهوك الواقعة شمال أربيل عاصمة كردستان العراق تعرضت لعمليات نهب وحرق خلال ليل الأحد، دون وقوع ضحايا.

ويساند كوران والاتحاد الوطني الكردستاني حق الأكراد في تقرير المصير إلا أن كوران عارض الاستفتاء قائلا إن توقيته كان خاطئا، فيما أيده الاتحاد الوطني الكردستاني على مضض.

وقالت حكومة كردستان العراق إنها أمرت قوات الشرطة المحلية المعروفة باسم الأسايش بوقف هذه الهجمات.

وفي كلمة بثها التلفزيون المحلي في إقليم كردستان، أعلن بارزاني نيته التنحي وقال إن أتباع جلال الطالباني مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني والذي توفي في أوائل أكتوبر تشرين الأول مدانون “بالخيانة العظمى” لتسليمهم مدينة كركوك النفطية للقوات العراقية دون قتال قبل أسبوعين.

وذكرت وسائل إعلام أمس أن محتجين مؤيدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بعضهم يحمل هراوات، اقتحموا مبنى برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل أمس، تعبيرا عن غضبهم لقرار بارزاني التنحي عن رئاسة الإقليم.