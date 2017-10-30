دول المقاطعة تدعو لمنع قطر من التدخل بالشؤون الداخلية للاخرين

دعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والإمارات والسعودية والبحرين)، إلى التصدي للدور القطري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، امس الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الوزراء إنه «يجب التصدي للدور القطري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال دعم مفهوم الإسلام السياسي المتبني للإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف، الذي بدأ منذ سنوات وما زال مستمرًا في سياسة تخريبية واضحة وبشكل ممنهج».

وأكد الوزراء وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، على أهمية «التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية، وتبنيها سياسة عزل الشعب القطري الشقيق عن محيطه الخليجي والعربي».

وركزوا أيضًا على «ضرورة تعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المجتمعات، وإظهار الوجه الحضاري لمنطقتنا وقيمنا السمحة».

وتناول الوزراء مجموعة من الاقتراحات حول تعزيز العمل الإعلامي المشترك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم والعمل على محاربة خطاب الكراهية. كما رحب الوزراء بالاستراتيجية الأميركية تجاه إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، مؤكدين على أهمية مكافحة الإرهاب وكل من يدعمه.