ابو مازن يبق البحصة ويشترط على اي وزير حمساوي في الحكومة الفلسطينية المقبلة الاعتراف الواضح باسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 10:43
حتى لا نغفر ولا ننسى.. احياء الذكرى الـ 61 عاما على مجزرة “كفر قاسم”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني