ابو مازن يبق البحصة ويشترط على اي وزير حمساوي في الحكومة الفلسطينية المقبلة الاعتراف الواضح باسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 10:43
تنظيم مهرجان ومؤتمر للموسيقى العربية في القاهرة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني