تنظيم مهرجان ومؤتمر للموسيقى العربية في القاهرة

أعلنت دار الأوبرا المصرية تفاصيل فعاليات الدورة 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي سيقام بمصر، في الفترة من 1 حتى 15 تشرين الثاني المقبل.

وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة اعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة مجلس إدارة الأوبرا المصرية عن تفاصيل هذه التظاهرة الفنية، التي تجري بحضور 84 فنانا من 8 دول عربية (سوريا وفلسطين والعراق والمغرب ولبنان والمغرب وتونس والكويت ومصر)، يشاركون في 45 حفلا موسيقيا وغنائيا على مسارح الأوبرا في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

كذلك سوف يتضمن المهرجان أمسية عن الفنان السعودي الراحل طلال مداح، تستعرض مسيرته الفنية وتأثيره على الأغنية العربية، ومعرض صور فوتوغرافية عن مشوار المطرب المصري الراحل محسن فاروق، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أشهر، بالإضافة الى معارض لفنون الخط العربي، ومؤتمرات علمية تناقش الإشكاليات والتحديات التي تواجه الموسيقى العربية في الوقت الراهن.

وسيكرم المهرجان في هذه الدورة 24 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، من بينها: محسن فاروق، علي إسماعيل، عماد عبد الحليم، والشاعر الراحل سيد حجاب (مصر) وطلال مداح (السعودية).

ومن بين النجوم المشاركين في المهرجان هذا العام: هاني شاكر ومحمد ثروت (مصر)، ومحمد عساف (فلسطين) ورامي عياش وعاصي الحلاني (لبنان) ولطفي بوشناق وصابر الرباعي (تونس) وعبد الله الرويشد (الكويت) وصفوان بهلوان ورويدا عطية (سوريا) وغيرهم.

يشارك في المهرجان أيضا عدد من الصوليستات من مصر: عازفة الفلوت إيناس عبد الدايم، عازفا العود مدثر أبو الوفا وممدوح الجبالي، عازف الكمان حسن شرارة، عازفا البيانو عمر خيرت وعمرو سليم، عازف الجيتار وحيد ممدوح، ومن العراق: عازف القانون فرات قدورى، عازف التشيللو قصي قدورى، عازفا العود سالم عبد الكريم وأحمد شمة.