اين التربية.. تفشي العنف بين المعلم والطالب ثم ولي امر الطالب

أكد مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور محمد كلوب توقيف ولي أمر أحد الطلبة الذي قام بالاعتداء على معلم في مدرسة محمد بن القاسم الأساسية في نهاية دوام أمس الأحد .

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور كلوب لـ (بترا) ان المعلم قام بضرب الطالب الذي يدرس في الصف الخامس بالمدرسة بعصا لديه، حيث قام ولي أمر الطالب بمراجعة المدرسة في نهاية الدوام وضرب المعلم.

وأشار كلوب الى انه زار المعلم الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الزرقاء الحكومي، وحالته العامة حسنة، مبينا ان أي ولي أمر يستطيع التقدم بشكوى لمدير المدرسة في حال حصول اعتداء من قبل أي معلم على ابنه.

واستطرد ان على مدير المدرسة في مثل هذه الحالة تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من واقعة ضرب الطالب، وفي حال ثبوتها ، يتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المعلم من قبل مديرية التربية، والتي قد تصل الى حد التسريح من الخدمة.

من جهته قال رئيس مجلس التطوير التربوي بالزرقاء عامر الوظائفي، ان وزير التربية والتعليم شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة الابتعاد عن ضرب الطلبة وعدم اللجوء الى العنف لتقويم سلوكياتهم وحثهم على التعليم، مشيرا إلى ان هناك عنفا موجها من قبل المعلم تجاه الطالب وعنفا موجها من الطالب أو ولي أمره الى المعلم ، اضافة الى العنف بين الطلبة أنفسهم .

واكد الوظائفي ضرورة الدعوة لمؤتمر وطني تشارك فيه وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف وأكاديميون ومختصون في التربية وممثلو المجتمع المحلي للخروج بتوصيات عملية للخروج من دائرة العنف في المدارس.