أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعدما ارهقتها الاستجوابات النيابية

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، استقالة رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأصدر أمير الكويت، أمرا أميريا بقيول الاستقالة، وتكليف الوزراء بتصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر الصباح، استقالة حكومته إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على استجواب وزير الإعلام بالوكالة، من النائبين رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وتقديم طرح الثقة فيه من قبل 10 نواب.

كما يأتي أيضا قيل يومين من الموعد المحدد من قبل رئيس مجلس الأمة الكويتي لجلسة التصويت على الطلب المقررة بعد غد الأربعاء.

ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس الـ 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح العدد الإجمالي 63 عضوًا.

وتضمن استجواب الوزير الكويتي 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البطالة، الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.