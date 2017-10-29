مسعود بارزاني يلتحق اليوم بركب الزعماء الفاشلين الذين يدفعون ثمناً باهظاً لحماقاتهم وسوء رهاناتهم ومخططاتهم

أعلن نائب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق جعفر إبراهيم إيمينكي، تسلّم البرلمان رسالة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ستتم قراءتها في جلسة اليوم الأحد.

وقالت وسائل إعلام كردية إن الرسالة تتضمن تأكيد بارزاني أنه لن يمارس صلاحياته الرئاسية بعد الأول من الشهر المقبل.

وأضافت قناة “روداو” الكردية أن الخطاب يتضمن مقترحاً بتقسيم صلاحيات منصب رئيس الإقليم على عدة مناصب قيادية في الحكومة.

من جانبه أكد المستشار في رئاسة الإقليم هيمن هورامي، أن بارزاني سيستمر كمرجعية سياسية في الإقليم، وأضاف في منشور له بصفحته على فيسبوك أن “بارزاني سيكون أحد عناصر البيشمركة داخل العملية السياسية، بقوة أكثر مما سبق”.

وكانت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان أعلنت، امس السبت، عقد الجلسة الرابعة المؤجلة، في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد.

وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة قانون رئاسة الإقليم ويبدو أنها ستناقش المقترح المقدم من بارزاني في رسالته. وأفاد نواب من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، في تصريحات لوسائل الإعلام الكردية، بأنه “سيتم خلال الجلسة توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على باقي السلطات”.

وبحسب مراقبين، فإن البرلمان سيكون أمام خيارين، إما أن يقوم بإلغاء منصب رئيس الاقليم ونقل صلاحياته إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية في الإقليم أو تجميده مؤقتا.

وكان برلمان كردستان قرر أمس الاول الجمعة تأجيل جلسته الاعتيادية الرابعة التي كان من المقرر عقدها اليوم دون ذكر سبب التأجيل.

وخلال حزيران الماضي، أعلنت حكومة الإقليم عقب اجتماع بارزاني مع مسؤولي عدد من الأحزاب السياسية بالإقليم أن الانتخابات العامة والرئاسية ستجرى في الأول من تشرين ثاني المقبل.

وتأتي هذه التطورات، في ظل تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال في أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وترفض التعامل مع نتائجه.

وفرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة، مؤخرا، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك.