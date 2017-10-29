مسعود بارزاني يلتحق اليوم بركب الزعماء الفاشلين الذين يدفعون ثمناً باهظاً لحماقاتهم وسوء رهاناتهم ومخططاتهم
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مائة عام من الوعد المشؤوم.. ولازالت فلسطين محتلة

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