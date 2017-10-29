ضافي الجمعاني يفوز بجائزة بهجت أبو غربية لثقافة المقاومة

وافق مجلس أمناء جائزة بهجت أبو غربية لثقافة المقاومة على منح الجائزة لعام 2018 للسياسي ضافي الجمعاني، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، وذلك تقديراً لدوره الوطني والقومي ونتاجه الفكري في دعم وتكريس ثقافة المقاومة.

وجاءت الموافقة على منح الجائزة بناءً على ترشيح الرابطة له، وهو عضو فيها وفقاً للمسوغات الموضوعية لمنح الجائزة، واستناداً إلى تاريخه النضالي وطنياً وقومياً، إذ شارك في الحركة الوطنية الأردنية، وفي النضال الفلسطيني والقومي، حيث أصبح بعد عدوان حزيران عام 1967 نائباً للقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، وقضى أكثر من 25 عاماً في السجون دفاعاً عن مبادئه وقيمه التي ناضل من أجلها.

يذكر أن جائزة أبو غربية لثقافة المقاومة تمنحها رابطة الكتّاب الأردنيين ومجلس أمناء الجائزة كل عام في ذكرى وفاة المناضل بهجت أبو غربية لواحد من رموز النضال الوطني والقومي والداعمين له ممن وقفوا إلى جانب قضايا الأمة، وفي المقدمة منها قضية فلسطين التي كرس الراحل أبو غربية حياته من أجلها.

وقد صدر للجمعاني كتاب “من الحزب إلى السجن/ (مذكرات ضافي الجمعاني)” عام2007.

وسبق لمجلس الأمناء أن منح هذه الجائزة لعدد من السياسيين العرب، وهم: بسام الشكعة، وهاني الهندي، وعبدالرحمن النعيمي وصالح برانسي مناصفةً، والشهيد بهاء عليان، والمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

ويتم منح الجائزة في احتفال خاص تقيمه رابطة الكتّاب الأردنيين، ومجلس أمناء الجائزة في مجمع النقابات المهنية في 26 كانون الثاني من كل عام.