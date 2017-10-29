حزب الله يرد على الحرب النفسية الاسرائيلية بحرب مضادة

نشر حزب الله اللبناني صورا ملتقطة من داخل إحدى المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان، في أحدث رد إعلامي على تل أبيب.

وأرفقت الصور بعبارة “لمن يظن أنه يتعقب أثرنا .. لا تنس أن تنظر خلفك أيضاً”، كتبت باللغتين العربية والعبرية، وحملت الصور مضمون مباشر لإسرائيل حيث تمكن الحزب من تصوير لقطات من داخل الأراضي الإسرائيلية البعيدة عن الحدود، بالإضافة الى صور جوية.

ولم يسلم قادة الجيش الإسرائيلي من الحملة التي أطلقها “حزب الله” اللبناني حيث نشر صورا تضمنت شخصيات عسكرية وأمنية التقطت صورهم خلال قيامهم بجولات ميدانية على المواقع العسكرية المحاذية للحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الحملة رداً على حملات الإسرائيلي التي نشر عبرها صور لبعض مقاتلي الحزب على الحدود بينهم مدنيين، زاعمة القدرة على رصد الحزب وتعقب تحركات أفراده.