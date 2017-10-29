تأجيل التصوير في مسلسل «البيت الكبير» المؤلف من 60 حلقة

أجّل المخرج محمد النقلى تصوير مسلسله الجديد “البيت الكبير” أسبوعًا، حيث كان مقررا بدء تصويره يوم السبت المقبل، إلا أنه لم ينته من جميع التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير، ولذلك قرر التصوير يوم 11 تشرين الثاني المقبل، ليكون الموعد النهائى لتصوير العمل بعد سلسلة من التأجيلات.

“البيت الكبير” ينتمى لنوعية مسلسلات 60 حلقة تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، ويشارك في بطولته لوسى، سوسن بدر، دينا، ريم البارودى، أحمد عبد العزيز، منذر رياحنة، ريم هلال، ريم بشناق، إيناس عز الدين، دنيا المصرى، طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه فى صعيد مصر، ويناقش العديد من العلاقات الإنسانية، أهمها علاقة الابن بوالده عندما يضعه القدر فى المفاضلة ما بين المال وعلاقته، وتسلط أحداث المسلسل الضوء على الأحقاد والكراهية فى قلوب الأطفال فى العديد من الأسر تجاه بعض الأقارب الكبار، مثل العم والخال.