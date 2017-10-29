بدء مشروع تأهيل بئر “زمزم” لتقليل نسبة المواد الضارة في مياهه

أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، امس السبت، البدء بمشروع تأهيل بئر “زمزم”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن السديس قوله، إن مشروع تأهيل بئر زمزم يهدف إلى “تأهيل وتطوير الخدمات فيه لإتاحتها لقاصدي الحرمين الشريفين”.

وذكر السديس، أن مشروع تأهيل بئر “زمزم” يتكون من قسمين يشمل الأول منهما استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بالبئر وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي ويصل عرض العبارات الإجمالي ثمانية أمتار وطولها 120 مترا.

وأوضح أن القسم الثاني من المشروع يتضمن استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم.

وبين إمام الحرم المكي الشريف، أن الهدف من استكمال هذه المرحلة هو التقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه “زمزم” قدر الإمكان ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه إذ يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل وأعلى.

وأفاد بأن المدة الزمنية المقررة للمشروع تقدر بسبعة أشهر على أن يكتمل العمل فيه قبل حلول شهر رمضان المبارك فيما سيصل منسوب الحفر الأعلى إلى عمق خمسة أمتار تقريبا.