مسعود بارزاني يلتحق اليوم بركب الزعماء الفاشلين الذين يدفعون ثمناً باهظاً لحماقاتهم وسوء رهاناتهم ومخططاتهم
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جرينتش+2 05:57
المطران عطا الله حنا يعلن ان الكنيسة الارثوذكسية تتعرض لنكبة

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