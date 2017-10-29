مسعود بارزاني يلتحق اليوم بركب الزعماء الفاشلين الذين يدفعون ثمناً باهظاً لحماقاتهم وسوء رهاناتهم ومخططاتهم
أهم العناوين
جرينتش+2 05:57
الزواج والصداقة والرياضة والنحاقة تحول دون الاصابة بالخرف

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني