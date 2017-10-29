الإمارات تعتذر لاسرائيل عن عدم رفع علمها خلال المباريات الرياضية

قدم مسؤول إماراتي اعتذاره امس السبت لنظيره الإسرائيلي على خلفية قضية عدم رفع العلم الإسرائيلي خلال بطولة رياضية دولية أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وشارك فيها لاعبون إسرائيليون.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، فقد تعهدت دولة الإمارات برفع العلم الإسرائيلي العام المقبل، خلال مباريات الجودو العالمية المقامة على أراضيها، وذكرت ان التعهد جاء في ختام اجتماع جرى امس السبت بحضور مدير اتحاد الجودو الإسرائيلي “موشي فونتي”، ورئيس اتحاد الجودو الإماراتي محمد الدرية، بالإضافة لمدير عام اتحاد الجودو المحلي ناصر التميمي.

وقالت الصحيفة إن ممثل الإمارات في اللقاء وعد برفع العلم الإسرائيلي العام المقبل 2018 وذلك بهدف إرضاء المنتخب الإسرائيلي الذي يشارك في المباريات هناك منذ أكثر من عام.

بدوره، نشر الاتحاد الدولي لرياضة الجودو على صفحته في تويتر صورة تجمع رئيس اتحاد الجودو الاماراتي محمد بن ثعلوب سالم الدرعي وهو يعتذر لنظيره الإسرائيلي لعدم سماح الإمارات برفع الرموز الإسرائيلية خلال البطولة الدولية.

كما نشر الاتحاد صورة أخرى قال إنها خلال اعتذار مسؤولين إمارتيين لأحد اللاعبين الإسرائيليين بعد رفض نظيره الإماراتي مصافحته بعد انتهاء النزال بينهما.

وسبق أن وجهت وزيرة ثقافة الكيان الإسرائيلي ميري ريغف انتقادات للإمارات بسبب عدم رفع العلم الإسرائيلي في البطولة، وقالت عن فوز الكيان إلاسرائيلي بالذهبية والبرونزية في بطولات نظمتها الإمارات بمثابة إصبع في عين أبو ظبي.

وكان لاعب الجودو الإسرائيلي تال فليكر فاز يوم الخميس الماضي ببطولة “غراند سلام أبو ظبي للجودو” للعام الحالي، المقامة في العاصمة الإماراتية، بينما فازت اللاعبة الإسرائيلية جيلي كوهين بالميدالية البرونزية في بطولة الجودو لفئة وزن تحت 52.