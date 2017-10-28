محلل بحريني يطل بوقاحة عبر فضائية اسرائيلية لمهاجمة ايران   

يبدو أن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل أصبحت تستهوي العديد من الشخصيات والبلدان العربية، ولم يعد ظهور بعض المسؤولين والشخصيات السياسية العربية عبر وسائل الإعلام مع شخصيات إسرائيلية يشكل مشكلة في حد ذاته.

المحلل السياسي والباحث والصحفي البحريني عبد الله الجنيد ظهر في القناة “العاشرة” العبرية خلال مقابلة عبر تطبيق سكايب لتحليل واقع إيران البلد المسلم في المنطقة.

ظهور عبد الله الجنيد في الإعلام الإسرائيلي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الله الجنيد بعد تحيته للشعب الإسرائيلي إنه لا يجد أي مشاكل للحديث عبر الإعلام العبري لأنه منفتح على العالم وقال حول الملف الإيراني،: “طهران تشكل أكبر تهديد مباشر للأمن القومي الإسرائيلي وللدول العربية في المنطقة”.

وختم الجنيد بقوله “لدينا مواطنون يهود يعيشون في البحرين، لدينا بطاقة هوية واحدة، والمعتقد الديني مسألة شخصية

وفي بداية أزمة الخليج وحصار قطر من قبل جيرانها ظهر مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة عبد الحكيم حميد، على القناة الإسرائيلية الثانية عبر تطبيق سكايب، وهاجم قطر، متهما إياها بالإرهاب.

وقال حميد لمضيفه الإسرائيلي “إن الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر انتهجت سياسة جديدة لا مكان فيها للإرهاب”.

كما سبق للمستشار السابق للحكومة السعودية اللواء أنور عشقي، الذي يشغل حاليا منصب مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية أن كشف عبر تصريحات إعلامية عن وجود علاقات بين السعودية وإسرائيل في مجالات متعددة في إطار تنسيق وتعاون متنامي.