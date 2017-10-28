عليّ وعلى اعدائي.. حمد بن جاسم يفضح تواطؤ قطر والسعودية وتركيا وامريكا مع جبهة النصرة لاسقاط النظام السوري
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جرينتش+2 10:46
عليّ وعلى اعدائي.. حمد بن جاسم يفضح تواطؤ قطر والسعودية وتركيا وامريكا مع جبهة النصرة لاسقاط النظام السوري

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