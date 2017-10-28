عادل إمام : أنا بخير وأصبحت معتاداً على الشائعات

نفى الفنان المصري، عادل إمام، أنباء تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

وقال إمام، إنه تلقى سيلاً من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على صحته، مضيفاً أنه موجود في منزله ولم يتعرض لأي وعكة صحية من الأساس.

وسخر الفنان الكبير من تلك الشائعة قائلاً “لما هتعب مش هقول لحد”، مشيراً إلى أنه لم ينزعج من تلك الشائعة، لأنه أصبح معتاداً على الشائعات بشكل عام، سواء على مستوى صحته أو أعماله الفنية.

يذكر أن عادل إمام يستعد لتقديم مسلسل جديد بعنوان “عوالم خفية”، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.