عليّ وعلى اعدائي.. حمد بن جاسم يفضح تواطؤ السعودية وتركيا وقطر وامريكا مع جبهة النصرة لاسقاط النظام السوري
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صحيفة ديلي ميرور البريطانية تزعم ان الملك سلمان اقترب من الخرف

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