سفير لبناني جديد يدشن بداية عودة السفراء العرب والاجانب الى دمشق

وقع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني قرار تعيين سفير جديد للبنان بدمشق، هو سعد زخيا الذي حظي بموافقة الحكومة السورية، وفق أنباء تداولتها وسائل إعلامية لبنانية.

وحسب موقع “ليبانون ديبات”، سيستلم السفير الجديد مهامة في الأوّل من الشهر القادم باستقبال تسلم وتسليم رسمي سوري، إذ سيجري استقبال السفير الجديد عند نقطة المصنع ثمّ إلى قصر المهاجرين حيث سيُسلّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري بشار الأسد ثمّ ينتقل إلى مقرّ السفارة اللبنانيّة في دمشق.

على أن يجري تسلّم وتسليم بينه وبين فرح نبيه بري، التي تقوم بمهام القائم بأعمال السفارة اللبنانيّة هناك.

وبحسب موقع ليبانون ديبات فإن الحريري سيكون أول رئيس حكومة عربي ودولي يوقع على قرار تعيين سفير في سوريا.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري، نصري خوري، قد صرح سابقا بأن سفيرا لبنانيا جديدا في سوريا سيباشر أعماله قريبا.

يشار إلى أن فرح نبيه بري شغلت منصب القائم بالأعمال في سفارة لبنان في دمشق، خلال الأعوام الأربعة الماضية.