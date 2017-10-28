السلطة تعيد التنسيق الامني مع اسرائيل.. ولا قيمة لجراح ابو نعيم

قالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، إن السلطة الفلسطينية قد أعادت التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن كانت أوقفته جزئيا عقب أزمة البوابات الإلكترونية التي نصبتها اسرائيل عند مداخل الحرم القدسي الشريف في شهر تموز من العام الجاري.

وأفادت القناة التلفزيونية بأن الأزمة الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل قد انتهت بعد تعثرها منذ أكثر من 3 أشهر على خلفية أزمة “البوابات الالكترونية” في مداخل الأقصى، حيث أعلنت الرئاسة الفلسطينية آنذاك وقف التنسيق الأمني.

وأوضحت القناة أنه تم تجديد نشاطات التنسيق بين الطرفين في الأيام الأخيرة على كافة المستويات بدون أي نقص.

وتابعت: “بدأت العاصفة بعد الهجوم في باحة المسجد الأقصى في تموز المنصرم، حين قتل اثنان من رجال الشرطة الإسرائيلية وعقب هذا التحرك اتخذت إجراءات أمنية جديدة مثل نصب بوابات تفتيش الكترونية عند مداخل الحرم القدسي وبعد ذلك أعرب الفلسطينيون والأردنيون عن معارضتهم الشديدة لهذه الإجراءات”.

وأشارت القناة إلى أنه إثر هذا التوتر أعلنت السلطة الفلسطينية آنذاك عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إلا إنه كان وقفا جزئيا، والآن تم تجديد نشاطات التنسيق بين الطرفين في الأيام الأخيرة على كافة المستويات بدون أي نقص.