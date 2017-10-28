الرئيس الأسد وزوجته يستقبلان أبناء الشهداء المتفوقين

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد عددا من أبناء وبنات الشهداء المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الحالي.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على فيس بوك، صور تجمع الرئيس بشار مع الطلبة، بحضور قرينته السيدة أسماء الأسد.

وقالت الصفحة أن من بين أبناء وبنات الشهداء المتفوقين الذين التقاهم الأسد 11 طالبًا متفوقًا في شهادة التعليم الثانوي، و7 طلاب متفوقين في شهادة التعليم الأساسي، وأنهم حصلوا على مجموع 80% وما فوق في مدارسهم.

وأكدت الصفحة على أن هؤلاء الطلبة هم “الأمانة الأغلى”، وأضافت أنهم “كانوا وسيبقون في مقدمة أولوياته (الرئيس) واهتمامه على الدوام”.

ولفتت الصفحة إلى أن “غالبية المتفوقين كانوا بين من التقاهم الرئيس الأسد والسيدة أسماء في أكثر من مناسبة، آخرها خلال زيارتهما لطلاب الثانوية للاطمئنان على امتحاناتهم في أيار الماضي، ومشاركتهم وجبة الإفطار بعدها بأسبوعين”.

وتواجه الدولة السورية جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، ومن جنسيات متعددة، ويعتبر مسلحو تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابيين، المحظورين في روسيا وغيرها من الدول، أكثرهم نشاطًا وتطرفًا.