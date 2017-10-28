الجنون فنون.. افتتاح أول مطعم على شكل حوت تحت سطح الماء

أعلنت النروج عن مشروع افتتاح اول مطعم تحت الماء في اوروبا على شكل حوت كبير .

ويقع هذا المطعم الذي سيُطلق عليه اسم “Under” على عمق خمسة أمتار تحت سطح الماء، حيث يتميّز هذا المطعم بنافذة بانورامية كبيرة، وقد صُمّمت جدرانه لتحمّل التغيّرات البحرية.

وسيتألف المطعم من 3 مستويات مع قدرة لاستقبال 100 شخص، يستطيعون الوصول إليه عبر الجزء الظاهر على اليابسة ومن ثم النزول بشكل ديناميكي نحو المطعم تحت سطح الماء.

وقال المهندسون المنفذون لهذا المشروع إن المطعم يربط بين الأرض والطبيعة تحت الماء ما يجعله مميزاً، وأضافوا أنه سيتم استخدام المواد اللازمة للحفاظ على سلامة الزائرين خلال التجربة الإستثنائية.

وسيبدأ تنفيذ المشروع في شهر شباط من العام المقبل ومن المتوقع اتمامه في أوائل سنة 2019 .