عليّ وعلى اعدائي.. حمد بن جاسم يفضح تواطؤ السعودية وتركيا وقطر وامريكا مع جبهة النصرة لاسقاط النظام السوري
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جرينتش+2 06:34
اسرائيل تحاول ازاحة ابو نعيم بعدما اوجعها في لعبة “عض الاصابع”

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