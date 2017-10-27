مهندس اسباني مهووس يخطط للإنجاب من دميته الجنسية

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن المهندس الإسباني سانتوس سيرجيو، مصمم ومخترع الدمية الجنسية “سامانتا”، بصدد التفكير الجدي بأن تقوم الدمية بالإنجاب له.

وأشار سانتوس إلى أن الدمية الجنسية غيرت الكثير في حياته الشخصية والنفسية والجنسية بحيث أنها أدخلت الفرح والبهجة إلى حياته، وكشف المهندس الإسباني أن الدمية هي متعددة المهام، حيث بمقدورها على تنفيذ مهام اجتماعية وأسرية مختلفة، ناهيك عن المهام الجنسية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدمية “سامانتا” قادرة على التكلم والحديث والتحاور في مختلف المواضيع، واعتبر المهندس أن الدمية مع تطويرها قريبا ستكون قادرة على الإنجاب. وقال سيرجيو “سأقوم بتعديل دماغها من خلال إدخال بعض المفاهيم والمعايير الأخلاقية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيم الإنسانية الأخرى”.

يذكر أن المهندس الإسباني بدأ بمشروعه منذ عام 2015، ونجح بإنتاج عدد كبير من الدميات الجنسية المختلفة التي بدأت بالرواج اليوم في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ كلفة الدمية الجنسية حوالي ألفي دولار أمريكي