ورق مراحيض اسود يثير احتجاجات واسعة للاشتباه بدوافعه العنصرية

أثار إعلان دعائي لورق المرحاض “التواليت” جدلا في البرازيل، بعد أن اعتبره البعض عنصريا.

والإعلان انتجه مصنع سانثر للترويج لآخر منتجاته لورق الحمامات الفاخر أسود اللون تحت شعار “الأسود جميل”.

وعرض الإعلان لمرة الأولى الاثنين الماضي، حيث ظهرت الممثلة ماريانا روي باربوزا وهي تغطي جسدها بورق الحمام أسود اللون.

وما إن عرض الإعلان، حتى بدأت الانتقادات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة الشركة المنتجة بالعنصرية ضد السود.

حالة الغضب التي انتابت البعض ترجع إلى رمزية الشعار المستخدم في الحملة الدعائية وهو “الأسود جميل”.

ويعود هذا الشعار إلى حركات التحرر من العنصرية التي ظهرت في الولايات المتحدة عام 1960، قبل أن يستخدمه المناضل الجنوب إفريقي ستيف بيكو خلال مكافحته لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وجاء تعليق الكاتب البرازيلي أندرسون فرانكا على استخدام هذا الشعار ليوضح ما “اقترفته” الشركة من خطأ في حقه حيث قال: “ إذا بحثت عن شعار الأسود جميل على محركات البحث ستجد مراجع لأنجسلا دافيز ومالكوم إكس ونينا سيمون وغيرهم من رموز حركات النضال ضد العنصرية, ولكن هذا في أي بلد آخر إلا البرازيل، حيث أنك إذا بحثت عن هذا الشعار في هذا البلد فستجد أنه عبارة عن ورق حمامات!”

ولم تتأخر شركة سانثر المنتجة للإعلان في الرد، حيث أعلنت عن سحب الشعار وقدمت اعتذارها عبر موقعها الرسمي.

وأورد بيان الشركة : “ نود أن نوضح أننا لم نكن لدينا أي نية في إثارة أي نزعات عنصرية عبر استخدام هذا الشعار. ونعتذر عن الخطأ غير المقصود” ، مضيفة في ختام بيانها “ إن الوقت يظل دائما مناسبا لنتعلم”.

كما اعتذرت الممثلة التي شاركت في الإعلان عن أي ضرر غير مقصود.