رئيسة حكومة الاجرام البريطاني بحق الشعب الفلسطيني تعلن افتخارها باحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم
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جرينتش+2 01:21
مبادرة “الحزام والطريق” للرئيس بنج تستهدف تعظيم دور الصين الدولي

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