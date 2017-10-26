رئيسة حكومة الاجرام البريطاني بحق الشعب الفلسطيني تعلن افتخارها باحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم
أهم العناوين
جرينتش+2 10:54
السعودية تمنح الجنسية فوراً للست صوفيا وتحجبها عن ملايين العرب

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني