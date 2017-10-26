السعودية تمنح الجنسية فوراً للست صوفيا وتحجبها عن ملايين العرب

أُعلن مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، امس الأربعاء، عن منح الروبوت “صوفيا” الجنسية السعودية وجواز السفر، وذلك خلال مشاركة أحد جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار” في العاصمة الرياض.

وأصبحت صوفيا أول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سفر؛ وأوضح القحطاني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:البادرة تأتي رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم الاستثماري، الذي أعلن عن إطلاقه، أمس، كمشروع مشترك بين السعودية والأردن ومصر، بدعم مستقبلي بنحو 500 مليار دولار أمريكي.

وعلق الروبوت “صوفيا”، الذي أتى بشكل امرأة، على منح الجنسية، بالقول، “إنه حدث عظيم بالنسبة لي أن أكون أول روبوت يحصل على أول جنسية في العالم”.