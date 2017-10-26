السعودية تتبرع بـ 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية بالولايات المتحدة

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، النقاب عن إسهامه بمبلغ 20 مليار دولار بصندوق يستثمر في البنية التحتية داخل الولايات المتحدة.

ووقع الصندوق، امس الأربعاء، الوثائق النهائية لتأسيس الشراكة مع شركة بلاكستون الأمريكية، خلال مؤتمر “مبادرة الاستثمار” الذي ينظمه الصندوق السعودي في الرياض.

وتوقعت شركة بلاكستون، أن يجمع الصندوق 40 مليار دولار، بحيث يتم جمع 20 مليار دولار أمريكي أخرى من مستثمرين آخرين.

وبلاكستون، هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للمحاصصة والصيرفة الاستثمارية وإدارة بديلة للأصول وخدمات مالية، مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.

وقال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان: “هذا الاستثمار يُتوقع أن يكون واحدًا من أكبر البرامج المخصصة للبنية التحتية في العالم (…)، إنه يعكس حجم طموحاتنا والجهود التي نقوم بها لضمان تنويع محفظتنا قطاعيًا وجغرافيًا”.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم، عن إطلاق برنامجه حتى 2020، الهادف لرفع أصوله إلى 400 مليار دولار.

وبحسب البرنامج، فإن الصندوق يهدف لتنويع الأصول العالمية والاستثمار في الدخل الثابت، والأسهم العامة والأسهم الخاصة، والدين والعقارات والبنية التحتية.

وعزز صندوق الاستثمارات العامة، منذ مطلع العام الجاري أنشطته الاستثمارية محليًا وخارجيًا، وأسس عدة شركات محلية في قطاعات مختلفة، بهدف تنويع الدخل.