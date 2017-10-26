السادات يعين مبارك نائباً له لانه رفض طلب القذافي باغتياله

اورد مؤرخ مصري رواية جديدة تزعم إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حاول اغتيال الرئيس محمد أنور السادات بسبب قبوله الهدنة مع إسرائيل عام 1973.

وقال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان في معرض تفسيره لتعيين حسني مبارك نائبا للسادات سبعينيات القرن الماضي، إن الزعيم الليبي الراحل حاول بعد حرب أكتوبر تجنيد حسني مبارك، قائد سلاح الطيران، بهدف اغتيال السادات بضربة جوية!

واعلن المؤرخ المصري خلال حوار تلفزيوني أن القذافي قد اتصل بحسني مبارك وطلب منه قتل السادات في ضربة جوية، فارتجف الرجل وأبلغ محمد حسنين هيكل بالأمر، فنصحه هيكل بأن يهرع إلى السادات ويخبره بكل شيء، وقد فعل.

الدسوقي قال ايضاً إن السادات بعد أن كشف له حسني مبارك تلك “المؤامرة” عينه نائبا له، ورأى (الدسوقي) أن دافع السادات لمثل هذه الخطوة، هو استمالة حسني مبارك حتى لا يضعف إذا تكرر مثل هذا العرض.