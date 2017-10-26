الجنرال روفيري.. نموذج خالد في السينما السياسية الكلاسيكية

يحكي هذا الفيلم باختصار قصة المحتال الماكر”ايمانويل باردوني”(الذي يلعب دوره بمهارة المخرج الايطالي الشهير فيتوريو دي سيكا)، والذي استاجره النازيون لانتحال شخصية زعيم المقاومة الايطالية “ديلا روفيري”، وذلك بغرض التسلل الى مجموعة من السجناء المقاومين في سجن ميلانو…حيث ينغمس باردوني تدريجيا في الدور ويفقد شخصيته متحولا الى بطل للمقاومة وقائد ملهم، بدلا من تصنع دور البطولة، ثم ينال تشجيع ودعم زملاؤه السجناء، حتى يتفوق على نفسه ومخاوفه وتاريخه، ليظهر شجاعة فريدة ويواجه الموت والاعدام بدل أن يشي باسم قائد المقاومة الحقيقي …أبهرنا هذا الفيلم الرائع الذي عرضه نادي شومان السينمائي في عمان، والذي نال في حينه (1959) جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما تنبع قوة الفيلم السردية من استناده لرواياة الكاتب “أندرو مونتانيلي” التي تتحدث عن وقائع حقيقية!

لهذه التحفة السينمائية الكلاسيكية تاثير ثقافي مدهش، حيث تمت مقارنة تحول “ايمانويل باردوني” (بطل الفيلم)، من أحد المتعاونين مع النازية، الى بطل للمقاومة المناهضة، وقد تم تشبيهه من قبل المعلقين السياسيين الاسبان بقصة حياة “أدولفو سواريز”، رئيس الوزراء الاسباني الذي أشرف على تفكيك نظام فرانكو الدكتاتوري في نهاية سبعينات القرن الفائت، حيث يكرس الكاتب الاسباني “خافيير سيردناس” الفصل الأخير من روايته “تشريح اللحظة”لاكتشاف اوجه التشابه بين شخصيتي “باردوني وسواريز”، وكنت اتمنى في قرارة نفسي وبعد ان تأثرت بنهاية الفيلم التراجيدية المعبرة، لو ان مثل هذا الفيلم ساعد او قد يساعد في الهام “الخونة الفلسطينيين المتعاونين مع الاحتلال الاسرائيلي الغاشم” الذين تدسهم سلطات الاحتلال في السجون بقصد لكشف خفايا قادة المقاومة وأسرارهم لكي يتحولوا لأبطال مقاومين، ولكن يبدو ان متابعة هذه الشرائط السينمائية التي تحث على الوطنية والتضحية، تقبع في آخر اولوياتنا الثقافية، حيث يكمن همنا الأكبر في متابعة قصص السياسة ومتاهاتها كما يلاحظ في التعليقات المرتبطة بالمواضيع السياسية الساخنة في موقع “رأي اليوم” وغيره من المواقع الناجحة، فيما لا تلقى مقالاتي السينمائية المعبرة تعليقا يذكر بالرغم من انتشارها في حوالي عشرة مواقع رائجة ومهجرية ناجحة ومنها “رأي اليوم وديوان العرب وصوت العرب وثقافات وساسابوست وغيرها”، وذلك لضعف ذائقتنا العربية السينمائية-الثقافية، ولكثرة ادماننا على قصص السياسية ودهاليزها وتحولاتها وخاصة بعد سني الربيع العربي العجاف، وأنا على ثقة لو ان مثل هذا الشريط السينمائي المعبر قد عرض او تمت مشاهدته من جموع شعبنا الفلسطيني الواعي والمضطهد وبعض القابعين في السجون الاسرائيلية، في أنه سيحدث بالتاكيد تحول “وطني- نضالي” هائل لا تحبذه ربما لا اسرائيل ولا حتى السلطة الفلسطينية!

الحبكة المختصرة والمغزى العميق:

يساعد العقيد الايطالي المقامر المتقاعد “غريمالدي” (فيتوريو ديسيكا) العقيد الألماني مولر (هانز ميسيمر) في الاستدلال على ورشة لتغيير اطار سيارة الجيب العسكرية في صبيحة يوم ما، كما يسعى جاهدا لرشوة الرقيب الألماني “هربرت فيشر” لضمان الافراج لاحقا عن صديقة المقامر المتورط ماليا واجتماعيا، فيما تنوي صديقته الشقراء الجميلة فاليريا (ساندرا ميلو) تركه على اي حال، حيث تفشل كل محاولاته لبيع جوهرة مقلدة، ومع انه لص محترف ومحتال، الا انه من منطلق “طيبة قلبه” يحاول بسحره الفطري رشوة بعض الضباط الألمان لمساعدة العائلات الايطالية التي تعاني من فقدان واختفاء الزوج او الابن او الأب (في غياهب السجون النازية)، ويحاول غريمالدي ان يكون شعبيا وحذقا وفهلويا …يستخدم المخرج الواقعي الشهير “روبرتو روسليني” الكثير من اللقطات الأرشيفية المعبرة، لخلق قصة واقعية مشوقة تعكس حال ايطاليا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية، متعمقا بالمضون الاجتماعي- السياسي الحقيقي، ومتجنبا المشاعر السطحية “الواقعية والميلودرامية” السهلة بقصد، وهو يصور شخصية “باردوني” المحتال، الذي تعرض للاعتقال من قبل الشرطة الألمانية، لكي يجبر على تقمص شخصية احد قادة المقاومين (الذي قتل بغير قصد في حادث ملاحقة)، وذلك لكي يكشف لهم عن شخصية احد قادة المقاومين في السجن، يلعب الأدوار الرئيسية في هذا العمل الرائع كل من : فيتوريو دي سيكا، هانس ميسيمر، فيتوريو كابريولي، جيوفانا رالي وساندرا ميلو وماريا جريسو …وبالرغم من أن النصف الثاني من الفيلم الطويل (أكثر من ساعتين) يميل للانجراف نحو الحزن والمأساوية والموت، فان تحول “باردوني” من مجرد “حرباء صغيرة تافهة” تدريجيا الى بطل اخلاقي صاحب ضمير يشعرنا بالقوة والعظمة، هكذا ينجح “روزيليني” بادخالنا لدهاليز رواية شيقة تتحدث عن التضحية والفداء الشخصي، ضمن تفاصيل سردية دقيقة وشيقة ذات دلالة لافتة وفريدة في مضمار سياق الأفلام السياسية، متمكنا من قوة نادرة لالتقاط التفاصيل بدون ان نشعر بالملل، وعارضا لحالات رعب جماعي فاشي كاسح تقشعر له الأبدان، يذكرنا بمعظم ممارسات الاستعمار وعلى رأسها الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي الغاشم لفلسطين الحبيبة.